В трех украинских регионах действовал сигнал воздушной тревоги

В Черкасской, Сумской и Киевской областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги, свидетельствуют данные онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что тревога в Черкасской области была объявлена в 02:47 часов мск, в Сумской – в 03:13 часов мск, в Киевской – в 03:36 часов мск.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на очевидца сообщало, что в районе порта города Черноморска в Одесской области произошла серия взрывов.

Собеседник агентства уточнил, что слышал не менее семи-восьми взрывов.

12 марта сообщалось, что российская баллистическая ракета поразила иностранное грузовое судно в порту Одессы. По информации украинских властей, сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса должен был следовать из Одессы в Алжир. На борту судна находился международный экипаж. Среди моряков есть пострадавшие.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе зафиксировали повреждение критической инфраструктуры.