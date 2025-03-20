В Одесской области возле порта Черноморска произошла серия взрывов

В районе порта города Черноморска в Одесской области произошла серия взрывов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидца.

Собеседник агентства уточнил, что слышал не менее семи-восьми взрывов.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило о 15 взрывах в Одессе и сильном пожаре.

«В Одессе уже более 15 взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:25 по московскому времени.

В ряде районов Одессы и Черноморске «проблемы со светом после взрывов», добавило издание.

12 марта сообщалось, что российская баллистическая ракета поразила иностранное грузовое судно в порту Одессы. По информации украинских властей, сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса должен был следовать из Одессы в Алжир. На борту судна находился международный экипаж. Среди моряков есть пострадавшие.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина испугалась, что США поддержат вхождение Одессы в состав России.