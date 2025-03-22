Эксперт заявил, что ВС России давят на ВСУ у Каменки в Харьковской области

Аналитик Марочко: армия России давит на ВСУ у Каменки в Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил России в ходе боев у села Каменка в Харьковской области серьезно давят украинскую армию. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Наши войска довольно-таки серьезно давят на противника, и есть моменты продвижения. Но надо также отметить, что противник сопротивляется», — отметил он.

ВСУ у Каменки активно используют артиллерию, FPV-дроны и другие беспилотные летательные аппараты, добавил эксперт.

20 марта Марочко сообщил, что российские войска начали бои за взятие Каменки. По его данным, российские силы заняли высоты северо-восточнее Каменки, что позволило эффективнее наносить удары по украинским позициям, а также взять под огневой контроль часть села.

В тот же день глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о продолжающемся наступлении российских войск на Купянском направлении. По его словам, этот участок фронта остается одним из наиболее напряженных. Несмотря на успехи российских сил в окружении ВСУ вокруг Купянска, украинское командование предпринимает попытки усилить свои позиции в этом районе, реагируя на активные боевые действия российской армии.

Ранее жители Харькова организовали группы для мести сотрудникам ТЦК.