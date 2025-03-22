ВСУ 20 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

За прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергли территорию Донецкой народной республики (ДНР) 20 обстрелам. Об этом сообщили в Telegram-канале управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Всего выпущено 60 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

15 марта украинские войска атаковали ДНР 29 раз за сутки. По данным управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, ранения получили три человека.

19 марта заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным «Богдан» рассказал, что под Селидово в ДНР российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в российской форме. По словам офицера, бойцы ВСУ пытались проникнуть в район населенного пункта.

21 марта военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские формирования покинули позиции в районе города Северск в ДНР, не выдержав натиска со стороны Вооруженных сил РФ. По его словам, российские подразделения нанесли ряд ударов по местам скопления личного состава и техники ВСУ у населенного пункта Верхнекаменское.

Ранее ВСУ 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР.