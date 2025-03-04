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ВСУ 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
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Stringer/Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 22 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

В результате этих атак, сосредоточенных преимущественно на Горловском направлении, было выпущено 67 боеприпасов.

Кроме того, в сообщении отмечается, что пострадали четыре человека, одного из них спасти не удалось.

В предыдущие сутки было зафиксировано 15 обстрелов.

На прошлой неделе Международный общественный трибунал по расследованию преступлений украинских военных приступил к документированию фактов насилия в освобожденном Дзержинске Донецкой народной республики. По данным председателя трибунала, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, отступающие подразделения ВСУ целенаправленно атаковали гражданских лиц, используя дроны-камикадзе.

Ранее украинский дрон атаковал журналистов «Первого канала» в ДНР.

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