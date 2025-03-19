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В ДНР была уничтожена группа диверсантов ВСУ в российской форме

Офицер Богдан: под Селидово в ДНР уничтожили диверсантов ВСУ в российской форме
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным «Богдан» рассказал РИА Новости, что под Селидово в ДНР российские войска уничтожили группу украинских диверсантов в российской форме.

По словам офицера, бойцы ВСУ пытались проникнуть в район Селидово. Они передвигались в российской форме и с российскими опознавательными знаками.

В результате боестолкновения украинские военные были уничтожены.

«Забежать, повесить флаг, отфоткаться или снять видео какое-то, крикнуть «Ура, мы здесь» и ... сделать ноги», — пояснил «Богдан» цель подобной операции ВСУ.

До этого пленный украинский солдат Василий Рост рассказал, что командование Вооруженных сил Украины забрасывало в Курскую область сформированные в украинских тюрьмах роты заключенных.

Пленный признался, что сам был заключенным, а отправка на фронт была в «добровольно-принудительном порядке».

Президент РФ Владимир Путин говорил, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженным в Курской области, при сдаче в плен гарантируется достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

Ранее Медведев объяснил бойцам ВСУ, как нужно действовать, чтобы сохранить свои жизни.

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