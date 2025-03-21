Стало известно об отходе ВСУ в районе донецкого города Северск

Марочко: украинские бойцы оставили позиции в районе Северска в ДНР

Украинские формирования покинули позиции в районе города Северск в Донецкой народной республике (ДНР), не выдержав натиска со стороны Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, российские подразделения нанесли ряд ударов по местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Верхнекаменское. В результате украинские войска понесли существенные потери.

«Это вынудило украинское командование произвести перегруппировку и оставить ряд позиций. Наши войска воспользовались благоприятной ситуацией и заняли более выгодные рубежи», — отметил Марочко.

Также эксперт добавил, что за последнее время ВС РФ продвинулись западнее населенного пункта Золотаревка.

9 марта Марочко сообщил, что командование ВСУ начало наращивать свою группировку в Северске в ДНР. Украинские офицеры приняли соответствующее решение в связи с продвижением российских подразделений на данном направлении фронта, уточнил он.

Как сказал эксперт, прибывающие в город бойцы ВСУ занимают подвалы жилых домов и административных зданий. При этом они прячут технику в складских помещениях.

Ранее военнослужащие ВС РФ уничтожили железнодорожный мост у донецкого города Северск.