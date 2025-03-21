Шасси для неизвестного ракетного комплекса попало на видео в Белоруссии

Появилось видео с шасси для неизвестного ракетного комплекса в Белоруссии

На улицах Белоруссии заметили самоходное колесное шасси для неизвестного ракетного комплекса. Кадры с разработкой опубликовал Центр анализа стратегий и технологий (АСТ) в своем Telegram-канале.

На видео показана машина с колесной формулой 12х12. Она выезжает с территории Минского завода колесных тягачей.

18 марта государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что республика в ближайшее время передаст России некоторое количество машин для ракетного комплекса «Орешник». Он отметил, что вооружение является продуктом Союзного государства.

14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу 2025 года республика будет готова разместить две установки «Орешник» на своей территории. При этом белорусский лидер отметил, что на данный момент Минск еще не получил ракеты от российской стороны.

Ранее Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.