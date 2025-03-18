В Минске заявили о скорой передаче России машин для ракетного комплекса «Орешник»

Белоруссия в ближайшее время передаст Российской Федерации некоторое количество машин для ракетного комплекса «Орешник». Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
Он отметил, что ракетный комплекс как бы является продуктом Союзного государства. Машины «Орешника» на предприятиях военно-промышленного комплекса Белоруссии, а ракеты — в России.
По словам Вольфовича, Белоруссия завершает изготовление необходимого количества этих машин, и в ближайшее время они будут переданы России для установки на них средств поражения.
Госсекретарь Совета безопасности подчеркнул, что на территории республики уже подготовлены места для размещения «Орешника». Он выразил уверенность, что к концу года будут выполнены поставленные перед военными поручения президентов РФ и Белоруссии.
14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу 2025 года республика будет готова разместить две установки российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» на своей территории.
6 декабря 2024 года Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что в случае принятия соответствующего решения руководством Российской Федерации, цели «Орешника» должны определяться Минском. Путин назвал возможным размещение ракетного комплекса в Белоруссии, отметив, что прежде чем его установить, необходимо определить минимальную дальность этих комплексов.
Ранее Лукашенко предупредил о последствиях нападения на Белоруссию.