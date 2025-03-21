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«Аид» получил новое ранение в ходе спецоперации

Командир отряда спецназа «Ахмат» «Аид» получил новое ранение
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» получил ранение. Об этом рассказал РИА Новости командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

Отмечается, что мужчина уже получил несколько ранений и новое, по мнению Алаудинова, не причинит серьезного вреда его здоровью.

Подробностей об обстоятельствах ранения военного он не привел.

В ноябре 2024 года Кадыров заявил, что «Аид» получил уже десять ранений.

8 марта сообщалось, что группа «Аида» участвовала в штурме оккупированной Вооруженными силами Украины Суджи. Также там сражались добровольцы из отряда «Ветераны» и батальона «Восток», а также несколько бригад ВС РФ. Сопровождение наступлению оказывали беспилотники группы Моисея. Регулярные войска были представлены силами 30-го мотострелкового полка и подразделениями 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Ранее командир «Ахмата» рассказал подробности операции «Поток».

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