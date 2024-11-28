Кадыров рассказал о раненном на СВО десять раз командире отряда спецназа «Ахмат»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале интервью с командиром отряда «Аид» спецназа «Ахмат», который десять раз был ранен в ходе специальной военной операции (СВО)

По его словам, сегодня этот боец с позывным «Аид» снова в строю и отметился успешно выполненными боевыми задачами.

«Аид» вдохновляется высказыванием легендарного воина Халида ибн Валида: «Трусость не продлит мне жизнь, а храбрость ее не уменьшит», — написал лидер Чечни в своем посте.

Он отметил, что эти слова стали для бойца настоящим девизом. Как заявил Кадыров, военнослужащий считает, что «именно храбрость и готовность к действию помогают преодолевать трудности и добиваться успеха на поле боя».

Также он подчеркнул, что командир понимает, что он является примером для отряда, «поэтому стремится быть не только лидером, но и источником мотивации».

25 ноября Кадыров рассказал, что один из отрядов спецназа «Ахмат» стал кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда им стал командовать боец с позывным «Хохол».

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