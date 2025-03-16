Командир «Ахмата» рассказал подробности операции «Поток»

В «Ахмате» рассказали, как бойцы падали в обморок во время операции «Поток»

Командир спецназа «Ахмат» Аид рассказал, что бойцы Вооруженных сил России, участвовавшие в операции «Поток» в Курской области, сталкивались с нехваткой кислорода, из-за чего теряли сознание и падали в обмороки. Интервью командира опубликовала в Telegram телеведущая Марина Ким.

По его словам, когда в трубе газопровода уже было около 500 человек, кислорода становилось все меньше, а солдатам приходилось дышать через раз.

«Главное — не прилечь отдохнуть, это самая большая ошибка», — отметил командир.

Аид добавил, что запасы еды закончились уже в первый день операции, и военным приходилось экономить продукты питания.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция по освобождению города получила название «Поток».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней. По мнению врио главы региона, «Поток» будет вписана в историю военной операции на Украине и о ней «будут рассказывать детям в школах, снимать фильмы, писать книги».

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины.

Ранее появилось видео со штурмом бойцами ВС РФ Суджи.