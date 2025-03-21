Раскрыты детали подрыва ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью динамита заминировали трубу «Прогресс» газоизмерительной станции «Суджа». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, в результате взрыва повреждения получил один из отрезков 30-метрового участка трубы. Горящий факел, который можно было увидеть за десятки километров, произошел из-за остаточного газа.

Всего четыре трубы проходят через территорию данной станции. Как пишет Mash, первую ветку (Уренгой — Помары — Ужгород) украинские военные подорвали 18 марта, а вторую они взорвали минувшей ночью.

До этого сообщалось, что в ночь на 21 марта ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», через которую российский газ поступал в Европу. В Следственном комитете России сообщили, что в результате атаки этот объект получил существенные повреждения. Удар, как заявили в ведомстве, носил целенаправленный характер.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на станции «Суджа».

Ранее украинские беспилотники пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по газопроводу «Турецкий поток».