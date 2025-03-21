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Комбат «Морпех» заявил, что освобождение Суджи прошло по резервному плану

Комбат «Морпех»: операция «Поток» близ Суджи прошла по резервному плану
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Кадр из видео/RT на русском/Rutube

Командир батальона бригады «Ветераны» с позывным «Морпех» заявил, что операция «Поток» — рейд штурмовых подразделений вдоль газопровода близ Суджи — является успешным выполнением резервного плана, превзошедшего ожидания. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Изначально целью операции было выравнивание линии фронта вдоль железнодорожной ветки в промышленной зоне севернее Суджи. Однако благодаря учету предыдущих ошибок и наличию альтернативного плана российские подразделения, воспользовавшись замешательством противника и прорывом в его обороне, продвинулись дальше запланированного, заняв позиции на северной окраине города.

«Морпех» подчеркнул, что действия батальона были согласованы с другими подразделениями Минобороны РФ.

11 января стало известно, что российские военные освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции с заходом в тыл украинским подразделениям через газовую трубу. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по газопроводу в Курской области 14 км в течение шести дней.

Ранее военные РФ рассказали о трудностях операции «Поток».

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