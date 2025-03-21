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СК обвинил восемь командиров ВСУ в нападении на Курскую область

СК заочно обвинил восемь командиров бригад ВСУ в нападении на Курскую область
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Максим Блинов/РИА Новости

Следователи заочно предъявили обвинение восьми командирам бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимавшим участие в нападении на Курскую область. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.

Там также заявили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Курске, на котором ему доложили, что с 2022 года в результате преступлений украинских военных не стало 167 мирных жителей Курской области, 500 человек получили ранения. Несколько тысяч объектов гражданской инфраструктуры было разрушено и повреждено. По фактам этих и других преступлений заведено 736 уголовных дел.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее наемников из Польши и Грузии обвинили в особой жестокости в Курской области.

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