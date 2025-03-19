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Российские военные нанесли удар по украинскому нацбатальону «Кракен»

Лебедев: ВС РФ ударили по наемникам и бойцам «РДК» и «Кракена» в Сумской области
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РИА Новости

Российские военные нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников, бойцов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) («РДК») и националистического батальона «Кракен» в Сумской области Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор координатор российского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, ночью Вооруженные силы РФ атаковали несколько «заведений здравоохранения» в пригороде Сум — базу отдыха «Зеленый Гай» и спортивно-оздоровительный центр «Универ», которые «оказались полны» иностранными наемниками и националистами из «РДК» и «Кракена».

«Завалы после прилета до сих пор разбирают», — сказал Лебедев.

Он отметил, что на местах ударов найдены 37 тел.

19 марта подпольщик сообщил, что российские военные поразили пункт сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. По словам Лебедева, один удар российских сил пришелся по городу, а еще три — по пригороду. Два из последних удара были нанесены фугасными авиабомбами.

17 марта подпольщик сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли два удара в районе аэродрома в Киевской области, где собирают беспилотники. Он отметил, что бойцы армии России заметили военную технику на самом аэродроме и склады советских времен, где проводится сборка беспилотников.

Ранее Путин приказал сбить семь дронов, летевших на Украину.

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