Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр» в зоне СВО

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов проинспектировал ход выполнения боевых задач группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, он посетил воинские части, действующие на Красноармейском направлении. Во время визита Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач.

«В завершении работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск «Центр» и поставил задачи на дальнейшие действия», — говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным Минобороны, начальник Генерального штаба ВС РФ наградил бойцов, которые больше всех отличились при освобождении Донецкой народной республики.

12 марта Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил, что на данный момент в Курской области освобождено более 1,1 тысячи километров территории. Он уточнил, что это более 86% от всей площади, находившейся под контролем ВСУ. По словам Герасимова, за время боев под Курском украинская армия потеряла около 67 тысяч военнослужащих.

Ранее был раскрыт дальнейший план ВСУ после поражений в Курской области.