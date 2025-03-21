Над Крымом уничтожили три украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над республикой Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательные аппараты сбили около 7:10 мск. О повреждениях и пострадавших в ведомстве не сообщили.

За ночь российские средства противовоздушной обороны подавили и уничтожили 43 украинских беспилотника. Больше половины дронов (34) сбили над Волгоградской областью. По четыре беспилотника уничтожили над Ростовской и Курской областями и один — над Белгородской.

Прошлой ночью два крупнейших города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.