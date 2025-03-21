В Минобороны сообщили о ночных атаках беспилотников ВСУ на четыре российских региона

Ночью российские средства противовоздушной обороны подавили и уничтожили 43 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Больше половины дронов (34) сбили над Волгоградской областью. По четыре беспилотника уничтожили над Ростовской и Курской областями и один — над Белгородской.

Губернатор Волгоградской области сообщил, что минувшей ночью средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Калачевский район. По его словам, среди мирного населения в результате атаки пострадавших не нашли. Однако обломки незначительно повредили несколько хозяйственных объектов одного частного домовладения.

Прошлой ночью два крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.