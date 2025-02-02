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Появилось видео подрыва моста у Северска в ДНР

Опубликовано видео подрыва моста российскими военными у Северска в ДНР
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Telegram-канал «Южный фронт»

Российские подразделения специального назначения, используя беспилотник, уничтожили железнодорожный мост у населенного пункта Северск в Донецкой Народной Республики. Кадры взрыва публикует Telegram-канал «Южный фронт»,

Предварительно обнаружив попытку минирования моста украинскими силами, российские бойцы применили дрон для дистанционного подрыва установленных взрывных устройств.

Видеозапись, опубликованная каналом, демонстрирует мощный взрыв и обширные разрушения моста, с обломками, разбросанными на значительном расстоянии.

В результате обрушения железнодорожного полотна, по сообщению канала, значительно ослаблены логистические возможности ВСУ в этом районе.

Накануне Минобороны РФ показало видео, на котором российские артиллеристы в зоне СВО накрывают минометный расчет украинских военных. Согласно информации ведомства, силы противника были обнаружены средствами воздушной разведки. После этого огневая позиция 120-мм миномета подразделения противника была ликвидирована артиллеристами 25-й общевойсковой армии группировки «Запад».

Ранее появились кадры уничтожения украинского безэкипажного катера.

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