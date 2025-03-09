Эксперт рассказал о наращивании группировки ВСУ в Северске

Украинское командование наращивает военную группировку в городе Северске Донецкой народной республики. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

ВСУ приняли такое решение из-за продвижения ВС России в расположенных рядом с Северском населенных пунктах, отметил аналитик. По его словам, украинские солдаты занимают подвалы жилых домов и административных зданий, а также прячут технику в складских помещениях.

Марочко подчеркнул, что Северск является логистическим центром ВСУ, откуда военнослужащих отправляют на линию боевого соприкосновения.

6 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Андреевка в Донецкой народной республике. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Центр». Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе шести населенных пунктов в ДНР. В том числе речь идет о городах Димитров и Красноармейск.

До этого стало известно, что подразделения группировки российских войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Привольное в ДНР.

Ранее боец ВС РФ заявил, что ВСУ бегут при встрече с российскими штурмовиками.