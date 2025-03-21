El Pais: часть солдат ВСУ выступили за мир с Россией ради оставшихся там родных

Часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидают соглашения с Россией, чтобы нормализовать отношения со страной, где у многих есть родственники. Об этом написало издание El Pais.

Украинские военные подчеркнули, что выступают именно за долгосрочное соглашение. Пехотинец ВСУ по имени Александр заявил, что Киев уже проиграл в конфликте с Москвой из-за больших потерь.

17 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что представители США и Украины обсуждали вопрос о территориальных уступках со стороны Киева. По ее мнению, США могут не согласиться с отказом украинского президента Владимира Зеленского признать, что часть украинской территории вошла в состав РФ.

Газета The New York Times писала, что на Украине обеспокоены тем, что Вашингтон может поддержать вхождение других частей Украины в состав России, в частности порта Одессы.

Ранее евродепутат обвинил ЕС в намеренном затягивании конфликта на Украине.