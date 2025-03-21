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Власти Волгоградской области рассказали о массированной атаке БПЛА на один район

Бочаров: ночью удалось отразить массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили массированную атаку беспилотников на Калачевский район Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, среди мирного населения в результате атаки пострадавших не зафиксировали. Однако обломки незначительно повредили несколько хозяйственных объектов одного частного домовладения.

Очевидцы этой ночью рассказали, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать аэродром Мариновка в поселке Октябрьский.

Прошлой ночью два крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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