Власти Волгоградской области рассказали о массированной атаке БПЛА на один район

Дежурные средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили массированную атаку беспилотников на Калачевский район Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, среди мирного населения в результате атаки пострадавших не зафиксировали. Однако обломки незначительно повредили несколько хозяйственных объектов одного частного домовладения.

Очевидцы этой ночью рассказали, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать аэродром Мариновка в поселке Октябрьский.

Прошлой ночью два крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.