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В Британии обсудили отправку истребителей Typhoon на Украину

Telegraph: Британия планирует отправку самолетов Typhoon на Украину
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Reuters

В Великобритании постоянный объединенный штаб (PJHQ) обсудил вопрос отправки истребителей Typhoon на Украину для воздушного прикрытия наземных войск. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Мы бы никогда не отправили британские войска на землю, не обеспечив им воздушное прикрытие», — отметил собеседник издания.

Кроме отправки британских истребителей Typhoon, рассматривается вариант поставки американских F-35.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ получили дополнительные истребители F-16 от западных союзников Киева. Он назвал это «хорошей новостью».

19 марта военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что над территорией Сумской области был сбит истребитель F-16 Воздушных сил Украины. По данным Telegram-канала «Архангел спецназа», американские F-16 выполняют в Сумской области роль охотников на российскую авиацию. По его данным, украинская армия пока не использует истребители для сброса авиабомб, поскольку эту функцию выполняют советские самолеты.

Ранее в Раде заявили, что украинская ПВО сбивает половину своих самолетов.

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