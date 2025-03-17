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В Раде заявили, что украинская ПВО сбивает половину своих самолетов

Депутат Безуглая: украинская ПВО сбивает половину своих самолетов и вертолетов
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Телеграм-канал «Mariana»

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают около половины своих же самолетов и вертолетов. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

«Около половины самолетов и вертолетов у нас сбивается собственной ПВО», — заявила она.

По словам депутата, в августе 2024 года украинский летчик Алексей Месь, который управлял истребителем F-16, был сбит украинской ПВО.

Парламентарий ранее заявляла, что самолет сбила ракета ЗРК Patriot «из-за дискоординации между подразделениями». Она отметила, что летчик Алексей Месь был одним из немногих, кто знал английский язык. Помимо этого, он выступал за передачу Киеву боевой авиации со стороны западных стран. Подробнее об инциденте — в материале Газеты.Ru.

До этого Безуглая назвала отступление украинских войск с территории Курской области очередным просчетом командования ВСУ. По ее словам, операция была необходима и приказа на выход с территории никто не давал.

Ранее в подполье сообщили о латиноамериканских наемниках в рядах ВСУ в Курской области.

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