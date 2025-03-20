Украина получила новую партию истребителей F-16

Украина получила дополнительные истребители F-16 от западных союзников Киева. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, запись доступна на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость», — сообщил он.

19 марта военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что над территорией Сумской области был сбит истребитель F-16 Воздушных сил Украины.

Несколькими часами до этого сообщения Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что американские F-16 выполняют в Сумской области роль охотников на российскую авиацию. По его данным, украинская армия пока не использует истребители для сброса авиабомб, поскольку эту функцию выполняют советские самолеты.

Ранее сообщалось, что F-16 проявляют активность у границ Курской области.