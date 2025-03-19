Военкор сообщил о сбитом украинском F-16

Над территорией Сумской области был сбит истребитель F-16 Воздушных сил Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Информация — предварительная и неподтвержденная», — написал журналист.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что американские F-16 выполняют в Сумской области роль охотников на российскую авиацию. По его данным, украинская армия пока не использует истребители для сброса авиабомб, поскольку эту функцию выполняют советские самолеты.

В феврале газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили собственный F-16 летом 2024 года из-за ошибки. По данным авторов, истребитель, который пилотировал Алексей Месь, был сбит ракетой, выпущенной зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Ранее сообщалось, что F-16 проявляют активность у границ Курской области.