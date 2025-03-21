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Появились кадры удара российского дрона по авиабазе ВСУ

Mash опубликовал кадры удара российского БПЛА по авиабазе ВСУ в Кировограде
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Иван Родионов/РИА Новости

Появились кадры удара российского дрона по авиабазе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировограде (украинское название — Кропивницкий). Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что удары беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) были нанесены по 17-й базе авиационно-технического обеспечения ВСУ.

Подчеркивается, что на объекте производят ремонт украинских самолетов Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24. В рамках ударов также были поражены складская зона, резервуары с авиакеросином, топливно-заправочная станция и хранилище боеприпасов.

В Минобороны рассказали, что ВСУ потеряли более 230 военнослужащих. Вооруженные силы РФ также уничтожили три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее Путин назвал террористами всех бойцов ВСУ в Курской области.

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