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Россия сбила истребитель F-16 над Сумской областью

SHOT: запущенная из Белгородской области С-400 сбила F-16 над Сумской областью
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Efrem Lukatsky/AP

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали украинский истребитель F-16 в небе над Сумской областью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что самолет был уничтожен ракетой зенитно-ракетного комплекса С-400. В результате крушения пилот ВСУ не выжил.

Как сообщается, пуск ракеты осуществлен с территории Белгородской области.

Также о сбитом F-16 сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что американские F-16 выполняют в Сумской области роль охотников на российскую авиацию. По его данным, украинская армия пока не использует истребители для сброса авиабомб, поскольку эту функцию выполняют советские самолеты. Уточняется, что F-16 перемещаются на крайне низких высотах, чтобы не попасть под удар российской авиации.

Ранее в Раде заявили, что украинская ПВО сбивает половину своих самолетов.

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Обстрелы Белгородской области
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