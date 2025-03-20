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Российский генерал сообщил, что сбитый в Энгельсе дрон ВСУ мог быть разработкой НАТО

Генерал Липовой: сбитый в Энгельсе неизвестный дрон ВСУ мог быть новинкой НАТО
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Shutterstock

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что беспилотник, сбитый в районе Энгельса Саратовской области, мог быть новейшей разработкой, испытываемой НАТО на территории Украины. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

По мнению Липового, неопознанный дрон мог представлять собой либо модернизированную версию уже имеющихся у ВСУ аппаратов, либо абсолютно новую модель, поставленную западными союзниками. Эксперт не исключил, что сбитый объект являлся опытным образцом, проходящим тестирование в реальных боевых условиях.

«Украина все чаще становится полигоном для испытаний натовских технологий. Это касается и беспилотных систем», — отметил генерал.

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

Ранее в сети появились кадры разрушений в больнице в Саратовской области после атаки ВСУ.

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