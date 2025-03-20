В сети появились кадры разрушений в больнице в Саратовской области после атаки ВСУ

Поврежденную в ходе атаки БПЛА больницу в саратовском Энгельсе сняли на видео

В сети появилось видео из больницы в Энгельсе в Саратовской области, которую в ночь на 20 марта атаковали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На записи сотрудники медицинского учреждения показывают повреждения, которые здание получило в результате атаки. Отчетливо видно, что в больнице выбило окно, оказались посечены стены. В ординаторской окна выбило полностью, в туалете осколки долетели до раковины.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что украинские войска атаковали Энгельс в Саратовской области беспилотниками типа PD-2 и «Лютый».

В ночь на 20 марта крупнейшие города Саратовской области — Саратов и Энгельс — подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время, сообщал губернатор региона Роман Бусаргин. По его данным, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского дрона оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

Ранее больница в Саратовской области перестала принимать пациентов после атаки БПЛА.