В ЦАХАЛ рассказали о последствиях обстрела по центру Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что палестинские радикалы выпустили три ракеты по району агломерации Тель-Авива в центре Израиля.

«После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в районах Гуш-Дан и Ха-Шфела, были обнаружены три ракеты, выпущенные из южной части Газы по территории Израиля», — сказано в сообщении.

Одну ракету перехватила израильская авиация, две другие упали на открытой местности. При этом в районе агломерации Тель-Авива сработали сирены воздушной тревоги. Сообщений о пострадавших не появлялось.

Немногим ранее бригады военного крыла палестинского движения ХАМАС «Аль-Кассам» заявили, что выпустили ракетный залп по Тель-Авиву.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава минобороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа.