В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива

Бригады военного крыла палестинского движения ХАМАС «Аль-Кассам» заявили, что выпустили ракетный залп по Тель-Авиву. Об этом заявили в пресс-службе военного крыла движения.

По данным движения, Тель-Авив обстреляли в ответ на преступления против мирных жителей.

Накануне йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава минобороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа.