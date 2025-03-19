Глава минобороны Израиля пригрозил полным разрушением сектора Газа

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о скором начале эвакуации населения из районов боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Скоро начнется эвакуация из зон боев. Удары ВВС по террористам ХАМАС были только первым шагом. Продолжение будет гораздо более тяжелым, вы заплатите полную цену», — сказал глава минобороны Израиля.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. 2 марта первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС не получилось.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что это произошло, потому что палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

Ранее ХАМАС пригрозил Израилю жестким ответом на возобновление боевых действий в Газе.