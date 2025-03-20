Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться в Белгородскую область группой из 50 человек. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«По оценкам наших пограничников, численность составляла от 30 до 50 боевиков. Прямо сейчас ВС РФ добивают остатки в лесопосадках к югу от населенного пункта», — заявил он.

Прорыв, по данным канала, произошел возле села Демидовка. В самом селе украинских бойцов нет.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее жителей Краснояружного района Белгородской области призвали не возвращаться домой.