Жителей одного района Белгородской области призвали не возвращаться домой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей Краснояружного района пока не возвращаться домой. Обращение к населению чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я сейчас обращаюсь к жителям Краснояружского района — возвращаться в свои дома пока нельзя, это опасно для вашей жизни. Выполняем решение Оперативного штаба», — заявил он.

По словам Гладкова, жителям разрешат вернуться, «как только позволит обстановка». Губернатор выразил уверенность в том, что это произойдет «в ближайшие дни».

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье в Краснояружском районе Белгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее МЧС опровергло слухи о применении биологического оружия в Белгородской области.