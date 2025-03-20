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Жителей одного района Белгородской области призвали не возвращаться домой

Гладков призвал жителей Краснояружного района пока не возвращаться домой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей Краснояружного района пока не возвращаться домой. Обращение к населению чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я сейчас обращаюсь к жителям Краснояружского района — возвращаться в свои дома пока нельзя, это опасно для вашей жизни. Выполняем решение Оперативного штаба», — заявил он.

По словам Гладкова, жителям разрешат вернуться, «как только позволит обстановка». Губернатор выразил уверенность в том, что это произойдет «в ближайшие дни».

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье в Краснояружском районе Белгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее МЧС опровергло слухи о применении биологического оружия в Белгородской области.

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