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Российские военные за сутки сбили пять авиационных бомб JDAM

Минобороны России: средства ПВО сбили пять бомб JDAM, снаряд HIMARS и 225 БПЛА
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Wikimedia Commons

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

Кроме того, были сбиты 225 беспилотников самолетного типа.

Утром Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 132 украинских дрона над российской территорией. Больше всего беспилотников сбили над Саратовской (54), Воронежской (40) и Белгородской (22) областями. Также девять беспилотников ликвидировали над территорией Ростовской области, по три — над Курской областью и республикой Крым и один — над территорией Липецкой области.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Самары и Саратова. В ночь на 20 марта два детских сада и школа получили небольшие повреждения при атаке украинских беспилотников на Энгельс. Губернатор региона Роман Бусаргин уточнил, что детей в этих учреждениях в момент атаки не было. Среди сотрудников пострадавшие также отсутствуют, добавил он.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал об уничтоженных за ночь беспилотниках.

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