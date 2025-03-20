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В Курской области начали эвакуацию тел погибших местных жителей

Хинштейн: военные начали эвакуацию тел погибших жителей курского приграничья
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Российские военные приступают к эвакуации тел погибших жителей курского приграничья, их семьям помогут в организации похорон. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в эфире «России 24».

«Знаю о том, что на освобожденных в последнее время населенных пунктах действительно есть неединичные случаи обнаружения тел погибших. Сейчас военные тоже начинают приступать к их эвакуации», — сказал он.

Тела вывозят только тогда, когда это позволяет обстановка, чтобы не рисковать жизнями российских военных, уточнил Хинштейн.

В том же интервью Хинштейн заявил, что значительная часть освобожденного города Суджа, в том числе исторический центр, разрушена.

19 марта президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры сообщил, что бойцы Вооруженных сил России завершают разгром противника в Курской области, вторгшегося в российский регион в августе 2024 года.

Ранее Хинштейн рассказал об эвакуации взрослых и детей из приграничных районов.

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