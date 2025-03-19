В операции «Поток» под Суджей участвовал священник

В ходе легендарной операции «Поток» под Суджей в Курской области вместе с российскими военными действовал священник — отец Алексий (Скрипкин). Об этом рассказал главный военный священнослужитель в зоне СВО, протоиерей Димитрий Василенков, в своем Telegram-канале.

По его словам, отец Алексий прошел вместе с бойцами по подземному газопроводу, который стал маршрутом для выхода к окраинам Суджи, контролируемым ВСУ.

«Батюшка шел в трубе, благословлял наших воинов и дошел до конца. Это был героический путь», — подчеркнул Василенков.

Сам священник поделился духовными переживаниями, сравнив их с эмоциями от посещения святых мест.

«Может, это и нескромно, но чувствовал: Господь был рядом. Молитва не прекращалась ни на секунду. Когда вышли из трубы, слезы умиления наворачивались», — признался отец Алексий.

18 марта финский военный журналист Кости Хейсканен заявил, что о героях операции «Поток» стоит писать книги и создавать фильмы.

В операции по проникновению в тыл ВСУ по подземному газопроводу участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей 14 км и шесть суток провели без воды и достаточного количества кислорода. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским группировкам.

Ранее участники операции «Поток» рассказали, как обманули солдат ВСУ.