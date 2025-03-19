Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В операции «Поток» под Суджей участвовал священник

Протоиерей Василенков: в операции «Поток» участвовал священник Скрипкин
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В ходе легендарной операции «Поток» под Суджей в Курской области вместе с российскими военными действовал священник — отец Алексий (Скрипкин). Об этом рассказал главный военный священнослужитель в зоне СВО, протоиерей Димитрий Василенков, в своем Telegram-канале.

По его словам, отец Алексий прошел вместе с бойцами по подземному газопроводу, который стал маршрутом для выхода к окраинам Суджи, контролируемым ВСУ.

«Батюшка шел в трубе, благословлял наших воинов и дошел до конца. Это был героический путь», — подчеркнул Василенков.

Сам священник поделился духовными переживаниями, сравнив их с эмоциями от посещения святых мест.

«Может, это и нескромно, но чувствовал: Господь был рядом. Молитва не прекращалась ни на секунду. Когда вышли из трубы, слезы умиления наворачивались», — признался отец Алексий.

18 марта финский военный журналист Кости Хейсканен заявил, что о героях операции «Поток» стоит писать книги и создавать фильмы.

В операции по проникновению в тыл ВСУ по подземному газопроводу участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей 14 км и шесть суток провели без воды и достаточного количества кислорода. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским группировкам.

Ранее участники операции «Поток» рассказали, как обманули солдат ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами