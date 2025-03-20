Военный блогер заявил о планах ВСУ штурмовать белгородское приграничье

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) собираются штурмовать села в белгородском приграничье. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ не оставили попыток прорваться в Белгородскую область, несмотря на отпор российской армии. Так, в ночь на 20 марта украинские военные сконцентрировали силы по направлению к населенному пункту Демидовка. Также значительно обострилась обстановка в направлении Полесья, добавил Подоляка.

Блогер считает, что 20 марта можно ожидать попытки штурма со стороны ВСУ. Свои опасения Подоляка объяснил проведением ВСУ подготовительных действий, в частности, попыткой пробиться сквозь бетонные укрепления, стоящие на пути бронетехники.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье в Краснояружском районе Белгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее артиллеристы ударили по ВСУ при попытке вторжения в Белгородскую область.