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Российские бойцы рассказали об уничтожении ВСУ у Белгородской области

РИА: артиллеристы ударили по ВСУ при попытке вторжения в Белгородскую область
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские артиллеристы группировки «Север» ударили по украинским военным, пытавшимся проникнуть в Белгородскую область. Об этом рассказал командир орудия Д-30 с позывным «Юг», передает РИА Новости.

«Работаем по целям – техника противника и пехота. В основном работаем по пехоте», — поделился военный.

По его словам, сейчас украинские военные прячутся в лесах, их ищут операторы беспилотников.

По словам заместителя командира взвода с позывным «Лекарь», одна из целей находилась на расстоянии 15 километров, по ней были нанесены удары осколочно-фугасными снарядами.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье в Краснояружском районе Белгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее жителей одного района Белгородской области призвали не возвращаться домой.

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