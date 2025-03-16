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Стало известно, сколько населенных пунктов в Харьковской области контролирует РФ

Ганчев: ВС РФ контролируют около 70 населенных пунктов в Харьковской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль около 70 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом в ходе интервью для ТАСС сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, в 2024 году военнослужащие страны завершили бои за примерно 60 населенных пунктов. К текущему моменту военно-гражданская администрация Харьковской области установила контроль над 34 из них.

«Там [мы] можем на постоянной основе поддерживать население, доставлять гуманитарные грузы», — уточнил Ганчев.

Он добавил, что с начала текущего года ВС РФ взяли под контроль порядка 10 населенных пунктов.

Как сказал глава администрации, в настоящее время 10 населенных пунктов в Харьковской области находятся в так называемой «серой зоне». Это означает, что власти могут лишь эвакуировать местных жителей в безопасные места.

«Та территория, которая контролируется нашей администрацией — около 1,5 тыс. человек, это Купянский район. Почему цифра не конкретная — люди постоянно мигрируют», — добавил Ганчев.

В конце февраля министерство обороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль село Тополи в Харьковской области. Задачу выполнили бойцы группировки войск «Запад».

Ранее в Харьковской области раскрыли число мирных жителей, пострадавших из-за атак украинских войск.

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