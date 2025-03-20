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Эвакуированная заявила, что украинские военные увозили жителей курских сел на Украину

РИА Новости: ВСУ увозили жителей курских сел на Украину
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские военнослужащие похищали людей из сел в Курской области и увозили их на Украину. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная из села Бондаревка Суджанского района пожилая женщина.

По ее словам, украинские военные обещали отпустить оставшихся мирных жителей, но вместо этого похитили их и вывезли на Украину. Там их насильственно удерживали, утверждая что они находятся в плену.

Показания женщины зафиксировали военные следователи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

19 марта генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил о неизбежности наказания для украинских военнослужащих, которые пытали и расстреливали мирных жителей Курской области.

В тот же день врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из освобожденных населенных пунктов с 12 марта вывезены 508 человек, из них 16 детей.

Ранее Путин назвал террористами всех бойцов ВСУ в Курской области.

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