Российский военный получил срок за то, что дважды уклонился от службы

Российский военный получил шесть лет колонии за двойное уклонение от службы

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил дважды уклонившегося от службы военного к шести годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали во Втором Восточном окружном военном суде.

В июле 2023 года военный Василий Иванов не вышел на службу из отпуска. Он прибыл в военную комендатуру лишь через полгода, а уже спустя четыре месяца самовольно оставил свою часть и уехал в Иркутскую область. 1 октября 2024 года Иванов был задержан.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

3 февраля сообщалось, что военный суд в Бурятии приговорил трижды покидавшего воинскую часть военнослужащего к 6,5 года лишения свободы.

В январе в Сахалинской области военнослужащего приговорили к семи годам колонии за то, что в период мобилизации он дважды сбежал из части.

Ранее 12 военных уехали на такси из части под Новосибирском.