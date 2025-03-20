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Российский военный получил срок за то, что дважды уклонился от службы

Российский военный получил шесть лет колонии за двойное уклонение от службы
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Depositphotos

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил дважды уклонившегося от службы военного к шести годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали во Втором Восточном окружном военном суде.

В июле 2023 года военный Василий Иванов не вышел на службу из отпуска. Он прибыл в военную комендатуру лишь через полгода, а уже спустя четыре месяца самовольно оставил свою часть и уехал в Иркутскую область. 1 октября 2024 года Иванов был задержан.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

3 февраля сообщалось, что военный суд в Бурятии приговорил трижды покидавшего воинскую часть военнослужащего к 6,5 года лишения свободы.

В январе в Сахалинской области военнослужащего приговорили к семи годам колонии за то, что в период мобилизации он дважды сбежал из части.

Ранее 12 военных уехали на такси из части под Новосибирском.

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