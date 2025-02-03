В Бурятии военного осудили за уклонение от службы

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии вынес приговор Александру Мусиенко, который уклонялся от службы. Об этом сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным следствия, 16 января 2024 года мужчина не явился на службу, а уехал в Амурскую область, где проводил время по своему усмотрению. 13 февраля Мусиенко все-таки вернулся в часть, но уже 20 февраля снова самовольно уехал и отсутствовал до 10 апреля. Третий раз он самовольно ушел 16 апреля и отдыхал до 30 мая.

В итоге суд приговорил Мусиенко к 6,5 года. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

В январе в Сахалинской области военнослужащего приговорили к семи годам колонии за то, что в период мобилизации он дважды сбежал из части. По данным Telegram-канала «ЧП Сахалин», в первый раз военный уехал из воинской части на Сахалине в город Оха 30 августа прошлого года. Он не хотел исполнять свои обязанности по службе и собирался «праздно провести время». Через два месяца его содержали сотрудники военной комендатуры.

Ранее 12 военных уехали на такси из части под Новосибирском.