На Сахалине военный дважды сбежал из части ради «праздной» жизни

В Сахалинской области военный получил 7 лет колонии за два побега из части

В Сахалинской области военнослужащего приговорили к семи годам колонии за то, что в период мобилизации он дважды сбежал из части. Об этом сообщает «ЧП Сахалин».

По данным Telegram-канала, в первый раз военный уехал из воинской части на Сахалине в город Оха 30 августа прошлого года. Он не хотел исполнять свои обязанности по службе и собирался «праздно провести время». Через два месяца его содержали сотрудники военной комендатуры.

Как уточняется в посте, 10 ноября мужчина опять самовольно оставил воинскую часть и проводил время по своему усмотрению в Южно-Сахалинске. Спустя 17 дней его снова задержали.

Как стало известно «Газете.Ru», прошлым летом в военном суде Ростова-на-Дону началось разбирательство по уголовному делу рядового-контрактника Александра Ткаченко. По версии следствия, он дважды самовольно покидал воинскую часть ради «праздной» жизни, был задержан с наркотиками, а затем выстрелил в двух своих сослуживцев в зоне СВО, когда те упрекнули его в трусости.

Ранее 12 военных уехали на такси из части под Новосибирском.