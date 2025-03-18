Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии восхитились операцией «Поток» в Курской области

Финский журналист Хейсканен сравнил операцию «Поток» с походом в ад
close
Кадр из видео/RT на русском/Rutube

О героях операции «Поток» в Судже Курской области стоит писать книги и создавать фильмы. Об этом в интервью aif.ru заявил финский военный журналист Кости Хейсканен.

«Многие из бойцов не ели несколько дней, им не хватало воды. Но, несмотря на усталость, грязь и голод, они атаковали противника и заставили его отступить. Эти ребята — настоящие герои, они войдут в историю. То, что они сделали, невозможно переоценить. Это подвиг, который должен быть запечатлён в литературе и кино», — отметил Хейсканен.

Журналист поговорил с участниками операции и подчеркнул, что все они осознавали смертельную опасность своего поступка, ведь это мог быть путь «в один конец».

«Они шли в «ад» без еды и воды, в бронежилетах, с тяжёлым снаряжением. На корточках им приходилось преодолевать опасный участок», — добавил он.

По пути бойцы сбрасывали бронежилеты и другие тяжести, так как двигаться с грузом было крайне сложно, отметил журналист.

В операции по проникновению в тыл ВСУ по подземному газопроводу участвовали более 800 российских военных. Они ползли под землей 14 км и шесть суток провели без воды и достаточного количества кислорода. Бойцы вышли на поверхность в районе промышленной зоны в Судже и нанесли удар по украинским группировкам.

Военный эксперт Евгений Климов рассказал, что подразделения ВСУ были застигнуты врасплох. Они начали бомбить газопровод, однако к этому моменту российским штурмовикам уже удалось закрепиться в лесополосе. По данным эксперта, операция «Поток» вызвала панику у противника, украинцы начали спешно отступать, оставляя технику.

Ранее участники операции «Поток» рассказали, как обманули солдат ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами