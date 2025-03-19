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Дипломат заявила, что миротворцев на Украине приравняют в РФ к участникам конфликта

Делегация РФ в Вене: операции на Украине будут равны участию в конфликте
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Размещение иностранных войск на Украине будет означать вовлечение в конфликт с Россией. Об этом заявила и. о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Для нас абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым «флагом», будь то иностранные контингенты, военные базы или некие «миротворческие операции», — сказала дипломат.

Жданова добавила, что Россия будет реагировать всеми средствами на вовлечение в украинский конфликт других государств.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отправка войск НАТО на Украину не будет способствовать урегулированию конфликта. Таким образом он отреагировал на ранее прозвучавшие инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что для демонстрации «долгосрочной поддержки» Киева со стороны Запада каждая европейская страна сможет направить на Украину несколько тысяч военнослужащих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

18 марта член комитета Государственной думы по контролю Леонид Ивлев заявил, что появление миротворческих сил НАТО на территории Украины противоречит интересам России, поэтому они могут стать законной целью для Вооруженных сил РФ.

Ранее в Норвегии высказались о возможном размещении миротворцев на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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