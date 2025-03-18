Госдуме призвали не допустить появления миротворцев НАТО на Украине

Появление миротворческих сил НАТО на территории Украины противоречит интересам России, поэтому они могут стать законной целью для Вооруженных сил РФ. Об этом в интервью Дума ТВ заявил член комитета Государственной думы по контролю Леонид Ивлев.

«Я считаю, что должны быть прежде всего соблюдены интересы России. <...> Поэтому это надо громить и громить, совершенно очевидно. Ведь вопрос в чем стоит, результатом специальной военной операции должна быть такая ситуация, чтобы не было угрозы для России», — отметил парламентарий.

Он также обратил внимание, что состоявшиеся американо-украинские переговоры не повлияли на интенсивность боевых действий, полетов украинских беспилотников и обстрелов российских территорий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что отправка войск НАТО на Украину не будет способствовать урегулированию конфликта. Таким образом он отреагировал на ранее прозвучавшие инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что для демонстрации «долгосрочной поддержки» Киева со стороны Запада каждая европейская страна сможет направить на Украину несколько тысяч военнослужащих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил желание стран ЕС отправить миротворцев на Украину.