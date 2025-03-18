Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдуме призвали не допустить появления миротворцев НАТО на Украине

Депутат ГД Ивлев: размещение войск НАТО на Украине противоречит интересам России
close
Spc. Ryan Lucas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Появление миротворческих сил НАТО на территории Украины противоречит интересам России, поэтому они могут стать законной целью для Вооруженных сил РФ. Об этом в интервью Дума ТВ заявил член комитета Государственной думы по контролю Леонид Ивлев.

«Я считаю, что должны быть прежде всего соблюдены интересы России. <...> Поэтому это надо громить и громить, совершенно очевидно. Ведь вопрос в чем стоит, результатом специальной военной операции должна быть такая ситуация, чтобы не было угрозы для России», — отметил парламентарий.

Он также обратил внимание, что состоявшиеся американо-украинские переговоры не повлияли на интенсивность боевых действий, полетов украинских беспилотников и обстрелов российских территорий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что отправка войск НАТО на Украину не будет способствовать урегулированию конфликта. Таким образом он отреагировал на ранее прозвучавшие инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что для демонстрации «долгосрочной поддержки» Киева со стороны Запада каждая европейская страна сможет направить на Украину несколько тысяч военнослужащих. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил желание стран ЕС отправить миротворцев на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами