Истребители F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнюю неделю усилили активность у границ Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«В последнюю неделю вновь возобновилась активность истребителей американского производства. Только на этот раз они все чаще отмечаются на Курском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее они взлетали с аэродрома Васильков и долетали до границы с Сумской областью, а в настоящее время долетают до российской границы. Уточняется, что каждый из них сопровождают два истребителя МиГ-29.

В субботу, 22 февраля, министерство обороны России в ежедневной сводке сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также российскими силами были уничтожены две управляемые авиационные бомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 58 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Ранее в России заявили об уязвимости украинских МиГ-29.